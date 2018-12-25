綁鞋帶都唔掂！歐陽娜娜去花店實習點收科？

台灣女星歐陽娜娜喺中台兩地紅爆，依家喺美國讀緊書嘅佢，趁住空閒時間去花店打工，做一日實習店員。唔好以為淨係做一日，娜娜就會Hea呀！佢不知幾認真，一嚟就坐低同真正嘅店員了解店舖運作，又了解下啲花，娜娜仲邊聽邊用電話做筆記，全程都極度認真，唔係玩玩吓！



網友讚有潛質開店



聽完返去消化咗一日嘅娜娜，第二日就返去花店實戰啦！一入到去，店員已經將啲花擺晒喺枱上面等佢學點樣包，玩慣大提琴嘅娜娜都好有藝術天分，面對咁多花都冇雞手鴨腳，仲好有心機配襯啲花！襯好之後就到包裝喇，雖然呢一Part要店員幫少少手，但總算完成任務。包完花之後，就到裝飾聖誕樹，呢樣對娜娜嚟講真係冇難道，兩三下手勢就搞掂。最後就輪到處理小花束，綁蝴蝶結嗰陣，工作人員突然大爆娜娜平時綁鞋帶都會鬆，搞到花店工作人員都好緊張，好彩最終佢都搞得掂！就係咁樣，娜娜完成咗一日實習店員嘅工作，唔少網友大讚佢真係好有潛質，第時可以考慮吓開番間花店添！



網民有話兒



Axxa Haxx：期待小姐姐的花店！

xC-Kxxla：娜娜真的好努力，做的花束非常好看。

Xxxn Yxp：包得不錯那個花，很漂亮

xxy Zhxxg：娜娜編的花好好看啊〜



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