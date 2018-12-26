阿Sa長腿超驚人！阿嬌婚後即撇老公過聖誕

尋日係聖誕節，啱啱結完婚嘅鍾欣潼（阿嬌）竟然撇甩老公賴弘國？阿嬌喺社交網上載照片，不過冇老公份，原來佢同班「金蘭姊妹」過節噃！佢哋就係蔡卓妍（阿Sa）、容祖兒同埋霍汶希（Mani），雖然冇夾過dress code，但同樣着上勁有聖誕氣氛嘅紅色同粉紅色衫，阿Sa上載合照，留言：「聖誕節一定要同最愛嘅人一齊渡（度）過💕今年我哋嘅聖誕禮物 係『金蘭姊妹』頸鏈 呢條頸鏈一定帶足一世 愛足一世」一人一條頸鏈，真係好姊妹喇！而另外一個亮點，就係阿Sa嘅驚人長腿，目測46吋，冇得輸呀！網民都大讚「長腿Sa」、「影到你好高」，不過「英皇龍虎豹蛇」獨缺鄭希怡，認真可惜！



咁賴弘國去咗邊呢？佢亦有上載同嬌妻及媒人合照，不過相中嘅阿嬌係着住黑色衫，同媒人阿信食飯時嘅衣着一樣，仲tag住喺台灣，咁即係唔係一齊過聖誕？佢留言：「Merry Xmas #happiness #媒人婆不要擋到我肌肉」見佢戴住頂party帽，睇嚟玩得好開心！



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