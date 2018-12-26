對繼女照顧有加　章子怡獲封中國好後母

能夠令女星甘願做後母，相信必定是對另一半的愛及包容。圈中不少女星對另一半與舊愛所生的子女視如己出，關係相當融洽！



章子怡



內地女星章子怡2015年下嫁歌手汪峰，雖然兩人育有女兒「醒醒」，但對於汪峰與舊愛葛薈婕所生的女兒「小蘋果」亦照顧有加，除經常上載一家四口家庭照外，又為對方大搞生日派對，更成為「小蘋果」最信任的朋友，並獲網友封為「中國好後母」。



范姜



歌手鍾鎮濤（阿B）與范姜相戀期間，女方對阿B與前妻章小蕙所生的一對子女鍾嘉浚及鍾嘉晴照顧得無微不至，鍾嘉晴更在2012年母親節向范姜表示「你是我唯一的媽媽」。而范姜在2004年及2010年誕下兩女鍾懿和鍾幗，2014年與阿B結婚後，一家六口樂也融融。



周勵淇



藝人周勵淇本月宣布已下嫁內地男星傅浤鳴，但男方卻被爆與前妻程愫育有一名8歲兒子。據知周勵淇與老公兒子相處愉快，經常一家三口聚會，更被網友封為「最索後母」。



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