陳庭欣孖男友甜蜜巡檔　億萬老闆娘勝利在望

現年31歲的前港姐冠軍陳庭欣（Toby）擁有33.5C「蜜桃胸」，入行以來一直不愁寂寞，今年撻着坐擁美容王國兼身家過億的楊振源（Benny），愛得甜蜜的他們網晒拍拖行山相，8月又在機場被撞破外遊「預支蜜月」。結過婚的Benny育有兩子，但Toby曾透口風指雙方對結婚有共識，又見埋家長，似乎不介意做後母！



「老闆娘」親手驗貨



日前兩人被拍得現身維園工展會，雖然有不少市民，但他們仍拖到實遊勻整個會場，期間有不少市民認出Toby並索合照，入屋又親民的Toby逐一滿足街坊要求，Benny識做地暫時行開。他先到自己公司的攤位巡視業務，安排職員工作，「老闆娘」Toby隨後「加入」一同密密傾，之後Benny帶女友行了攤檔一圈，好奇的Toby將產品噴上手試香味，與男友輪流聞味再作討論，這個「老闆娘」似乎相當關心男友的產品質素！



Hot到要除衫



做完正經事，兩人到附近食檔醫肚，買了鮑魚、魚蛋及蜆等美食，旁若無人地你一啖我一啖互餵，食到㷫烚烚的Benny除外套大晒麒麟臀，細心的Toby即為男友抹汗，彷彿整個世界只剩下他們這對情人，但期間有市民攝位向Toby要求合照，認真不識趣！



Toby與男友食飽後繼續拖手滿場飛，參觀不同攤檔找其他商戶朋友及試食，行完一輪，為食的Toby再買雪糕食，Benny負責畀錢，Toby小鳥依人地挨在男友肩膊，隨後再次表演你一啖我一啖，Benny更幫女友抹嘴仔，冤氣指數爆燈！