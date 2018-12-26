林欣彤初戀好騰雞　老師阿媽聯手棒打鴛鴦

身為大埔友的林欣彤在區內留下不少寶貴回憶，日前她重遊舊地，不但去以前常去的街坊商場「掃街」，又重返母校，分享如何在學校找到歌手夢，及怕醜又搞笑的初戀經歷！



歌手林欣彤（Mag）在大埔長大，小學和中學都在區內就讀，日前她就帶大家到大埔重拾其童年回憶。Mag重返母校南亞路德會沐恩中學，在這裏讀了5年的她，最難忘試過幾次遲到跑到嘔！她指住學校正門旁邊的一道閘，揚言這是「遲到的界線」：「如果打鐘，個人仲逼唔到入去道門就係遲到，如果太多人堆咗喺度而你塞唔到入去嘅話，都當你係遲到，遲到就要喺早會嗰陣，企喺道門度罰企示眾。」她大呻：「我個人好孱，行路返學有時好趕，一路食包一路跑，試過有幾次遲到，係入咗醫療室度嘔，雖然免卻咗罰企，但個人標晒冷汗，好唔舒服，仲慘過罰企，所以我知錯啦！依家我已經改咗壞習慣，會預早到。」



恩師啟發歌手夢



返校期間，Mag巧遇恩師黃Sir，兩人一見面即開心想當年。問到Mag當年讀書成績？她即笑言：「讀書嘅嘢唔好講。」黃Sir就謂不過不失，但讚對方乖。她坦言以前是個很低調的人：「因為我冇乜嘢叻，唱歌我係唔夠膽去唱，直至臨畢業，有個女同學叫我一齊玩，所以就試吓，嗰陣好意外地贏咗唱歌比賽，之後黃Sir舉行咗一啲畀學生喺台上表演嘅活動，唔係佢提供咗一個咁嘅地方同器材，我哋係冇機會去試，而試咗又覺得適合自己，所以就行咗呢條路，我估如果我唔係喺度讀書，未必會做歌手，所以好感激呢度。」



濕平買襪引人集郵



女仔掃完街當然要Shopping，Mag指每次食完雪糕都會到旁邊的襪店睇襪，慳家的她表示：「由讀書到依家我都成日嚟呢度買襪，因為平又多款。」她亦指襪店旁邊有間玩具舖：「細個成日望住啲玩具又唔敢買，啲玩具會堆到好多喺度，啲小朋友淨係企喺度望，我就係其中一個。」而當日Mag在商場逗留了短短半小時，已經吸引了不少男女老幼的街坊及歌迷要求集郵並攞簽名，果然人氣高企！



搵姊妹壯膽三人行



除在學校找到自己的歌手夢外，Mag亦在這裏找到初戀，但她笑言初中時拍拖不可以太着迹，否則會被人鬧：「嗰時雖然我哋會一齊食飯，但唔會單獨兩個人，因為細個唔敢，怕畀人見到，自己亦面對唔到兩個人獨處，會緊張，所以拍拖會夾硬拉多一、兩個朋友一齊，緩和我哋嘅緊張，我哋會一齊喺學校食飯或唱K、做Project，多啲時間同藉口出去。」她笑言其實有被老師發現拍拖：「有時啲同學會有反應或歡呼，老師試過打畀我阿媽，同埋打畀個男仔嘅媽咪，叫佢哋睇實我哋，要專心讀書。（棒打鴛鴦？）冇乜影響，其實我哋都冇乜避忌，因為我哋都冇乜嘢會做，出街都係會一大班朋友一齊。」她又笑言：「試過偷偷喺屋企傾電話，但可能幾分鐘就收線，做每件事都好驚，依家諗番好搞笑。」



流連雪糕店「掃街」



其後她又到大埔廣場「掃街」，由於學生時期零用錢不多，故她常與同學仔去小食店買燒賣、腸仔及鮮榨果汁，亦愛到雪糕店買乳酪雪糕及牛油粟米食。為食的她笑言細個不怕肥，曾被人改花名叫「肥彤」：「其實我唔係好肥，只係有包包面，個人又白，佢哋鍾意攞我嚟講笑，好似叫我『男人彤』咁。（以前最肥試過幾多磅？）110幾，最多比依家肥廿磅。」她亦指商場內的雪糕店是地標，與同學仔去街必會約在此處等。



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