國際武打巨星李連杰與前亞姐冠軍利智婚後育有兩名女兒,轉眼間大女Jane Li現年18歲、細女Jada Li現年16歲,兩個都已經長得亭亭玉立。李連杰近年因受甲狀腺功能亢進症(甲亢)患擾而要長期服藥,不僅被拍到容貌蒼老似阿伯,更屢被傳死訊,不過佢呢日喺社交網上載呢張相非常之精神。



李連杰Post咗一張攬住兩個囡囡影嘅相並留言:「Wishing you a Merry Christmas from my family to yours🎄#christmas2018 #thankful.(我們一家祝大家聖誕快樂#2018聖誕#感恩)」相中見兩個囡囡着咗高踭鞋就高過爸爸,睇嚟係遺傳咗媽媽利智嘅大長腿高佻且苗條嘅身材!李連杰一向都好保護兩個女兒,過咗童年就鮮有畀佢哋嘅容貌曝光,今次公開合照難道係想為兩女出道鋪路?

