黃致豪囝囝愛上黃翠如　蕭正楠呷醋！

早前宣布已婚嘅夫婦蕭正楠同黃翠如又再出動喇!呢日,佢哋就喺聖誕節正日約咗好友黃致豪(前名:黃長興)一家玩交換禮物,黃致豪仲大爆蕭生呷醋,佢晒相兼留言:「Our traditional Secret Santa reunion before boxing day. Highlight is Tristan fall in love with Mrs Siu @wongtsuiyu 😒😂😂 and Mr Siu a bit Jaleous lol…Good gathering,thanks for your time brothers and sister. (喺Boxing Day前,我哋搞咗個傳統嘅交換禮物聚會。其中一個亮點係我嘅細仔Tristan愛上咗蕭太,搞到蕭先生有啲呷醋…哈哈!今日好開心,多謝兄弟姐妹們。)」雖然蕭生呷一個小朋友醋夠晒搞笑,不過亦有網友發現喺外國長大嘅致豪,竟將「Jealous」串錯做「Jaleous」,果然眼利!



----------------------------

東網巨星開咗ig喇,大家快啲follow啦!

https://bit.ly/2JjSVcr