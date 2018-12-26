黃致豪囝囝愛上黃翠如　蕭正楠呷醋！

早前宣布已婚嘅夫婦蕭正楠同黃翠如又再出動喇！呢日，佢哋就喺聖誕節正日約咗好友黃致豪（前名：黃長興）一家玩交換禮物，黃致豪仲大爆蕭生呷醋，佢晒相兼留言：「Our traditional Secret Santa reunion before boxing day. Highlight is Tristan fall in love with Mrs Siu ＠wongtsuiyu 😒😂😂 and Mr Siu a bit Jaleous lol…Good gathering，thanks for your time brothers and sister. （喺Boxing Day前，我哋搞咗個傳統嘅交換禮物聚會。其中一個亮點係我嘅細仔Tristan愛上咗蕭太，搞到蕭先生有啲呷醋…哈哈！今日好開心，多謝兄弟姐妹們。）」雖然蕭生呷一個小朋友醋夠晒搞笑，不過亦有網友發現喺外國長大嘅致豪，竟將「Jealous」串錯做「Jaleous」，果然眼利！



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