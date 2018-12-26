【3年冇見】郭偉亮加州突襲媽咪勁洋蔥

藝人郭偉亮（Eric Kwok）同住喺美國加州嘅媽咪有成3年冇見，今個聖誕節，Eric同老婆葉佩雯（Grace）決定畀媽咪一個驚喜，秘密飛往加州再臨時現身，真係齋聽都覺得興奮！Eric喺IG上載身處當地傾電話嘅片，片中一開首，Eric扮晒喺香港打電話過加州搵媽咪，而蒙在鼓裏嘅伯母全不知情，仲好開心咁祝仔仔聖誕快樂。



收線之後，Eric同Grace就急急步往一間餐廳，原來佢哋已一早去到媽咪食飯嘅目的地，雖然出面天氣好凍，不過成件事都好值得！Eric搵到媽咪位置後，就靜靜雞企佢後面，仲侍應上身問佢食乜。而伯母聽到有人出聲就自然擰轉面望吓，點知一擰，成個大大嘅郭偉亮就戙喺面前！伯母即時嚇到擘大口得個窿，仲驚到拍晒心口，表情盡是又驚又喜！兩母子闊別3年重逢好感人，雖然大家冇喊，不過睇表情就知相當開心！唔少網民睇完片後都話好感動，仲話呢份係最好嘅聖誕禮物添！



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