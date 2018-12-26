上月已被停牌　孫承源無牌兼酒後駕駛受查

與韓國男神宋仲基同屬Blossom事務所、曾拍韓劇《加油！威基基》及《青春時代2》的28歲男星孫承源，今日凌晨因酒後加無牌駕駛被捕，首爾江南警署指，孫承源於今日凌晨4點20分左右在江南區清潭洞附近發生交通事故，當時孫承源的血液酒精含量達0.206%，足以吊銷駕駛執照，而他上月已因酒後駕駛而被停牌，所以他今次是無牌駕駛。



據指今日凌晨孫承源駕駛的車輛越過對面行車線，撞上迎頭駛來的車輛，該車輛的兩名乘客都有受傷，而孫承源在發生事故後不顧而去，警方正就案件進行調查，現時孫承源就否認他在發生車禍後逃走。



而Blossom事務所與韓媒通話時就表示，他們是通過報道得悉孫承源發生交通事故，現時他們也未能與孫承源聯絡，Blossom事務所又指與孫承源的合約已於今年10月結束，最近孫承源是在沒有經理人之下工作。孫承源捲入酒駕及無牌駕駛事件，亦令他正在出演的作品受到影響，他最近正演出音樂劇《Rimbaud》，音樂劇方面已決定易角。



而因為孫承源今次酒駕釀成交通意外，有導致其他人受傷，估計刑罰會較重，而上月29日南韓國通過加重酒後駕駛刑罰的法案，如因酒後駕駛而導致他人死亡，將由原本的監禁1年或以上，加重至監禁3年以上或終身監禁，而導致他人受傷，則由最多判監10年及罰款500萬至3,000萬韓圜，加重至最多判監15年及罰款1,000萬至3,000萬韓圜，法案於本月18日開始實施，而孫承源就將成為首個適用該法例的藝人。