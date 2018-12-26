鈕承澤11年前逼拍床戲　柯奐如首度發聲

鈕承澤11年前逼拍全裸床戲 柯奐如：傷痛無法消失

現年52歲、台灣名導演鈕承澤（豆導）被指控涉性侵電影《跑馬》女工作人員，讓鈕承澤過去和女演員的爭議再被翻出，其中鈕承澤2007年拍攝《情非得已之生存之道》時，曾勉強台灣女星柯奐如全裸拍床戲，柯昨晚則打破沉默發文：「謝謝妳的勇敢，讓11年後的我，有機會再次好好凝視傷口」。



柯奐如在fb轉發正視性侵的文章，發文寫下謝謝對方的勇敢，讓她正視11年前的傷口：「惟有好好凝視，才有機會找到出口。選擇逃避，並不會心安，選擇沉默，心裏的傷痛，無法自行消失。」而柯奐如提的11年前，剛好是拍《情》的2007年。



柯奐如嚴厲指出，台灣電影圈沉默，無法像南韓一樣製作出電影《熔爐》（影射韓國光州聾啞學校性侵案的電影），柯奐如並寫下：「如果我繼續保持沉默，多年後回頭再想起自己今天的選擇，定會感到後悔。」



其實柯奐如與鈕承澤2007年合作《情非得已之生存之道》時，傳出柯奐如被迫拍床戲，當時鈕承澤說：「沒有覺得她看起來不開心」。對於此事再被翻出，柯奐如回應媒體表示，確實感到不舒服，她歸因於雙方溝通不足，對細節則不願多談。