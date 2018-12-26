成員感被背叛　The EastLight社長開記招還擊

韓國6人男團The EastLight今年10月爆出16歲的成員李勝鉉遭所屬的Media Line事務所社長金昌煥辱罵及遭旗下製作人文某以暴力對待，其18歲隊友兼胞兄召開記者會爆料，指弟弟多年被人用棍打，其後二人一同到警署受查，對於會否檢控金昌煥及文某，將於本周六有結果。



而一直否認教唆及旁觀暴力發生的金昌煥，今午與李正賢代表及The EastLight的成員李恩成及丁俟江在首爾召開記者會，他指提告一方利用輿論，散播失實的謠言，而警方亦一直偏頗提告一方，令他忍無可忍，更令其公司蒙受損失，聲言會反告李勝鉉及李碩澈一方盜竊。



金昌煥指，文某從The EastLight是練習生時期開始，會擔起教導他們的責任，而當時文某亦與他們約好，再違反規則或約定時，會與練習生加以體罰，在進行體罰之後，文某亦會致電他們的父母，叫他們為兒子搽藥膏，即是練習生的父母也對體罰一事知情，而李勝鉉的父母亦得知兒子是個問題兒童，承諾會教好他，又對帶給公司麻煩道歉，但未料李勝鉉卻突然反指文某向兒子施暴。而李恩成及丁俟江又稱因為今次事件，而深感被李氏兄弟背叛。



Medie Line及The EastLight成員李恩成均指，知道李勝鉉的父親亦經常暴打李勝鉉，並指律師早前公開的傷痕照片，是在文某施體罰數天拍下，警方亦懷疑傷痕並非李勝鉉父親所指的用棍打所致，證明可能是李勝鉉父親一方講大話。