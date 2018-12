「宇宙最強」甄子丹聖誕佳節除咗同現任太太汪詩詩所生嘅一對仔女甄濟如(Jesmine)及甄濟嘉(James)慶祝外,佢同前妻所生嘅大仔甄文焯(Jeff)都在場,子丹將四人合照上載至社交網,留言話:「Big Yen and Little Yen’s wishing everyone a Merry Christmas!! (大甄同小甄都祝大家聖誕節快樂!」而詩詩就上載收花嘅獨照,開心留言:「Boxing Day快樂!喜歡收花,通常我們要求花店不要使用塑料包裝來訂購。」睇嚟一定係老公送㗎喇!



除咗甄氏家庭,圈中仲有唔少幸福家庭都趁佳節晒全家福,現時懷有第二胎嘅楊愛瑾(Miki)上載「一家四口」合照,而囝囝Luken就着得好有節日氣氛,愈大愈靚仔!丁子高就同太太楊千嬅及仔仔喺聖誕裝飾前影相,留言「最愛」,真係好溫馨!



