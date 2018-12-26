【突然爆喊】蔡依林被嘲五官奇怪海鮮裝

台灣天后蔡依林（Jolin）在北京為新碟《Ugly Beauty》舉行記者會，以一身黑色透視裝出場，十分矚目，會上播放新專輯主打歌《怪美的》MV，內有蔡依林在歌壇20年的經歷，「之前被人說胖、五官奇怪、海鮮裝、花枝裝……那段時間我走在街上，別人看我，我都覺得大家在討厭我。那時雖然表面好像沒事，但是其實自己內心已經很不開心了，直到到了一個臨界點，我才意識到原來自己這麼不開心了。但是我覺得這些過去都非常值得。」



自覺勇敢



Jolin談及過往不開心的回憶，突然失控落淚，工作人員急急上台送上紙巾，蔡依林轉身拭淚，調理情緒後才再繼續發言，但仍然哽咽說：「專輯這張照片其實就是想告訴大家，我都走過來了，你們也可以，我覺得我非常勇敢！」



感性留言



另外，今日凌晨，Jolin在微博感性留言：「前天，在歌詞版MV下方看到一則歌迷為《怪美的》翻譯英文歌詞的留言，他說一定要讓更多人了解我的音樂當時看到時，眼淚就不由自主的掉了下來。那感動彷彿是來自一股神秘的力量。像是，自己瞬間變成了海上的一波浪，抵達岸邊的時，還以為，自己孤單一人，回頭看才發現，其實我並不寂寞，因為，我明白，少了那片無邊無際大海的推動，我終究是抵達不了岸邊的！而那片富足的海洋，正是所有醜陋的美女團隊和所有所有所有所有，萬萬千千歌迷的愛和支持！！



我是一位如此幸運的女孩！能在大家的愛中，一步一步的往前邁進！再次，謝謝所有在我這漫長的演藝之路中，不斷默默地給我鼓勵，加油打氣的你！你無疑的是我繼續留在音樂圈的動力！真心的謝謝你！不論這張的成績和評價如何，我知道你的愛會一直都在！謝謝你的等！希望沒讓你失望！最後，請怒點我的歌！越（愈）憤怒激昂越（愈）好！我一點都不介意。」

