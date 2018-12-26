獲外國音樂人賞識　鄧建明進軍美國市場？

音樂人鄧建明（Joey Tang）、邵音音、雪梨等出席電影音樂頒獎禮記者會，頒獎禮將於一月二日在西九龍中心舉行，到時會頒發逾50個獎項。身為評選之一的Joey Tang認為頒禮有誠意，而且獎項新鮮：「有編曲部分嘅獎，例如結他部分，可以畀人認識幕後，多番啲尊重同認識，係好嘅鼓勵。」



講到工作方面，他透露近日忙於為鄭中基的演唱會準備，因他是band leader，明天要去對方屋企與嘉賓開會。他亦謂最近與洛杉磯的監製Mr. Pay Attention合作：「佢呢排嚟香港搵人合作做音樂，搵咗我，做咗兩隻歌，有一晚係好快臨時一個鐘作咗兩首歌畀佢，佢話美國啲人冇聽過呢啲melody，我叫佢幫我帶過去。（進軍美國？）哈哈，希望啦！佢話得閒叫我過去搵佢個friend，監製緊好多hit嘅歌手，話可以畀啲歌佢哋用吓，我話好喎！嗰啲一賣就賣好多㗎嘛，同埋又可以達到太極樂隊嘅目標，衝出香港。」



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