同老婆鬧交！陳柏宇永遠先講對唔住

歌手陳柏宇(Jason)昨晚在九展舉行第二場演唱會,唱出《告別之前》及《拍一半拖》等經典金曲。問到如何氹太太?Jason即分享與Leanne平時嗌交的「善後工作」:「佢比較善良,我就比較有道理,不過雙方好嬲嗰時,道理已經拋出窗外。等到佢冷靜落嚟,我第一樣做嘅就係講對唔住。」他形容這是給太太的愛:「我永遠都係先講對唔住嗰個,嗌交嘅語氣永遠可以好啲,但講完對唔住之後,我會接住講『但其實你呢……下次都可以唔好咁嬲喎!』」Jason解釋主動道歉的另一個原因,並不是希望Leanne有天會先跟自己說對不起,而是希望她與朋友鬧交時可以先說對不起,因為失去了友誼會很可惜。



演唱會現場螢光幕播出女兒Abigail的照片,他總會邊甜笑看照片邊唱歌。已被朋友起花名「晒女狂魔」的他在台上自爆:「尋晚做完第一場,我返屋企首先抱起個女,然後錫老婆符曉薇(Leanne),我劈頭第一句就話:『I miss you so much Abi…and Mummy too!』如果我錫個女先,老婆就會話我唔理佢啦。」



