同老婆鬧交！陳柏宇永遠先講對唔住

歌手陳柏宇（Jason）昨晚在九展舉行第二場演唱會，唱出《告別之前》及《拍一半拖》等經典金曲。問到如何氹太太？Jason即分享與Leanne平時嗌交的「善後工作」：「佢比較善良，我就比較有道理，不過雙方好嬲嗰時，道理已經拋出窗外。等到佢冷靜落嚟，我第一樣做嘅就係講對唔住。」他形容這是給太太的愛：「我永遠都係先講對唔住嗰個，嗌交嘅語氣永遠可以好啲，但講完對唔住之後，我會接住講『但其實你呢……下次都可以唔好咁嬲喎！』」Jason解釋主動道歉的另一個原因，並不是希望Leanne有天會先跟自己說對不起，而是希望她與朋友鬧交時可以先說對不起，因為失去了友誼會很可惜。



演唱會現場螢光幕播出女兒Abigail的照片，他總會邊甜笑看照片邊唱歌。已被朋友起花名「晒女狂魔」的他在台上自爆：「尋晚做完第一場，我返屋企首先抱起個女，然後錫老婆符曉薇（Leanne），我劈頭第一句就話：『I miss you so much Abi…and Mummy too！』如果我錫個女先，老婆就會話我唔理佢啦。」



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