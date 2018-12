名模熊黛林(Lynn)第一年以媽媽身份過聖誕節,當然要趁住節日影多啲靚相紀念啦!相中見到佢為八個月大嘅孖女Kaylor同Lyvia着上紅噹噹服裝,仲戴住聖誕帽,眼仔睩睩,相當可愛,似足媽咪咁靚!Lynn留言:「The first X’mas of my two little princesses」!



而Lynn嘅阿嫂郭可盈亦有喺微博上載一家人慶祝聖誕節嘅相,見到無論大人、細路都齊齊戴上派對頭飾,現場又布置晒聖誕氣球,好有氣氛。郭可盈仲晒出同老公林文龍恩愛合照,真係羨慕死人!



