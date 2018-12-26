葛民輝組樂團5220：香港樂壇有救啦！

藝人葛民輝（阿葛）聯同樂隊Tatflip組成樂團5220，到科學園為何韻詩的音樂節擔任表演嘉賓。何韻詩在台下拍片支持，阿葛在台側唱出《花房姑娘》、《思念是一種病》等曲，期間又演奏樂器。他先用半鹹淡國語跟大家打招呼，之後就用廣東話說：「幾個月前我哋5220仲未正式成立，你哋有福啦，今日係我哋處男下海，話說幾個月前有個沙煲咁大個膽嘅主辦人，嗰位最高領導人打電話問我12月有咩做，我話失業冇嘢做，佢話『咁就啱啦，我哋有個音樂節』，真係好沙膽，小弟Do、Re、Mi、Fa、So都未搞清，竟然搵我？我覺得香港樂壇有救啦，係神嘅召喚！」大家即笑爆拍手。



他續說：「Tatflip成立咗20周年，我葛民輝都成立咗52周年，知道他們喺台灣邀請咗閃靈樂團嚟不到，於是我靈機一觸，即刻成立5220！我哋5220今日正式成軍，幫老爺暖暖場，仲即場錄製《我們正在豆腐火腩飯卡拉ok Good Leg大碟》。」歌迷即刻High爆！



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