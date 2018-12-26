夠煞食！《3日2夜》蘇可欣制服Look冧掂粉絲

無綫節目《3日2夜》一向盛產樣靚身材正嘅女神，就好似現年25歲嘅落選港姐蘇可欣（Eunice）咁，憑住節目火速上位，仲不時開心Share福利圖，迷倒晒成男粉絲。早前Eunice喺社交網晒出一張着住空姐制服嘅相，並留言：「每一年既（嘅）聖誕 都會令我諗起呢張圖 #missmyuniform」網民對呢張「制服誘惑」讚不絕口，仲話佢紥起頭髮特別有氣質添！



制服吸Like



雖然Eunice係以港姐及主持身份而為人熟悉，不過其實佢入行前真係做過空姐，仲表示好懷念以前做空姐嘅日子：「制服要還番畀公司㗎，不過我買咗條制服嘅絲巾留念。其實仲好掛住做空姐嘅時間，習慣咗飛，依家喺香港一兩個月冇得飛都會好唔自在。」佢不時都會分享以前啲靚相，網民對佢嘅「空姐Look」亦相當受落。



嗒泰國男神



靚女就梗係多人追，不過Eunice嘅對象唔惹少，皆因佢曾經同參演《出貓特攻隊》嘅22歲泰國男神Nonkul（賓爺）傳緋聞，跨國引死裙下之臣！有指佢兩個因做訪問而撻着，經常喺香港同泰國密會，Eunice都坦認好欣賞賓爺，仲話唔抗拒姊弟戀：「年齡唔係問題，最重要都係思想夠成熟。咁我諗佢（Nonkul）平時做訪問都講唔少對未來有咩目標，對自己前路咁清晰已經好犀利。」Eunice大讚男方，難怪緋聞傳到似層層啦！