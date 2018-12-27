免費嘅嘢最貴！黃子恆嗒錯蝦條衰雜食

正所謂：「唔怕生壞命，最怕改壞名。」睇吓無綫哥仔黃子恆同台灣導演鈕承澤呢期好似約埋咁，先後爆出性醜聞，搞到一身蟻，真係除咗怨自己唔忍口，就只能怪自己改壞名。

兩年前傳搭上當時係人妻嘅歌手裕美，仲有疑似情慾對話流出！點知都係繼續「唔識食」，你話啦，子恆子恆，以黃色嚟止痕，結果就愈止愈痕，唔止𤓓到被爆偷食內地女粉絲，懷疑搞大人個肚唔認數，仲被唔少合作過嘅女藝人話被佢抄過牌，成日借頭借路約食飯出街，最大鑊係35E歌手迪子踢爆佢曾經四度撩開房唔成，竟然反轉豬肚鬧臭人哋。



喂，開講都有話喇：「男人可以風流，但唔可以下流。」人哋話晒都係女仔人家，做男人就唔該畀番少少風度，若果深呼吸完都仲係抵唔住頸嘅，就去沖個凍水涼，再唔掂就落街打場籃球，激氣過後，諗番轉頭，頭先只係芝麻綠豆嘅小事，面對難題不氣餒，話唔定他朝成就必定非凡呢，點都好過被人寸「㩒鐘仔錢都慳」咁樣衰啦，吓話？



敢食敢認呃到Like



之不過咁，識諗嘅就唔會有粉絲蝦米煲唔食，係都要食粉絲蝦條啦！人哋自稱係你粉絲啫，但咩背景你掌握得一清二楚咩？人哋乜頭乜路你都未知，咁都食得落，Nuts哥除咗借用魯迅嗰句：「第一個吃螃蟹的人是很令人佩服的，不是勇士誰敢去吃它呢？」都唔知講咩嚟安慰黃子恆好囉！



果然吖，黃子恆呢頭食完嗰頭就有手尾跟，人哋話有咗你骨肉，你就話你有戴套唔怕驗DNA。無錯，某程度你係敢食敢認，總比食完又話冇食過好啲，呢點要讚。不過咁喎，就算到頭來驗咗個肚真係同你冇關，個局點拆都係有頭有面嘅電視台上位哥仔蝕大底。



來者不拒 「浸死」攞嚟衰



最諷刺嘅係聽番女事主事後剖白，一時話誓要整到黃子恆冇得撈，仲不惜墮胎落仔一拍兩散，一時又話對佢仍然依戀，仲話聽到黃子恆認錯短訊又開始心軟，怕佢對住傳媒只係死頂扮堅強，隨時頂唔住壓力，會做傻事喎。講多兩講，又話墮胎要幾千銀，自己做量地官多時，周身冇銀，唔係靠朋友接濟，喺人哋屋企屈蛇寄居，睇怕瞓街都似，又問記者黃子恆會唔會出錢畀佢墮胎。短短一番話，除咗體現咗女粉絲自己都搞唔清想點，亦都引證咗光棍佬教仔：「免費嘅嘢最貴」。就算你話再old school都好，歌都有得唱：「路邊的野花，你不要採」，再講，色字頭上一把刀仲old啦，咪又係萬試萬靈。



講到底，呢個圈過往並唔係冇藝人食粉絲，有啲後來仲結埋婚添，不過食還食，要揀擇，要篩選囉，否則下下來者不拒嘅話，噎死都未天光啦。要知道女人係水造，自然就會「女能載舟，亦能覆舟」，好似黃子恆咁被TVB雪藏， 固然大好星途從此毀，好似鈕承澤咁變「妞成澤」，一個不留神跌落女人沼澤，浸死咗都唔知咩事，都只能怪自己攞嚟衰囉！