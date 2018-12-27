月前險失聲！何韻詩尾場騷唔理噪音管制

歌手何韻詩在科學園舉行尾場戶外演唱會，獲林二汶到場支持。唱完《露絲瑪莉》後，她掟熊公仔落台：「尋日聖誕節送25隻，今日係尾場同Boxing day，加碼送多隻畀你哋！」大家即舉手接禮物，場面熱鬧。然後她表示早前健康出了問題：「一個月前臨近失聲邊緣，嗰刻決定唔可以再咁任意用身體，多謝唱歌老師幫忙，大家拚搏之餘都要好好照顧身體。」然後自彈自唱唱出王菲的《給自己的情書》。



接着阿詩有感而發：「希望大家喺嚟緊一年可以成為更自在嘅自己，人面對好多難關，有啲係外在，有啲好無助，雖然係唔如意，但我相信每個困難都係契機，有機會變成更好嘅自己。」之後唱出送給已故好友盧凱彤的《代你白頭》。唱完《光明會》後，阿詩出來Encore，她表示：「事不宜遲，雖然我哋有噪音管制，但唔理！」接着唱出《勞斯萊斯》，但期間兩度忘記歌詞，場面搞笑，最後唱出《千千萬萬個我》，演唱會圓滿結束。

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