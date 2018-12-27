開騷識男仔！閻奕格初見林德信好怕醜

歌手閻奕格（Janice）於旺角麥花臣場館開騷與歌迷過Boxing Day，家人專程來捧場，她稱很開心，因已多年沒有在港過聖誕，感覺好難得。音樂會請來林德信（Alex）、泰國13歲小女孩Gail及陳欣健任嘉賓，原來Alex和Janice本身不認識，兩人合唱一曲後，Alex說：「前晚綵排先識我，唱咗一首歌，見咗15分鐘左右。」Janice即更正：「10分鐘咋，跟住就話see you tomorrow。」Alex稱每年聖誕節識下新朋友，而Janice則讚識唱歌的男仔特別有魅力。而Janice在台上透露繼去年演出舞台劇《風雲》後，明年6月將會在港上演舞台劇版《搭錯車》，並唱出經典主題曲《酒干倘賣無》。



完騷後Janice接受訪問表示好開心有這次音樂會，而過去一年來她都轉變很多，學會善待自己，相信台下歌迷都感覺到，之前她絕對不敢在台上跳舞，但現在最緊要懂得「Have Fun」。講到與Alex之前不認識？她謂:「真係呀，我見到男仔唔識講嘢，所以綵排見到佢時我係好尷尬嘅，好在Alex係台上面主動講嘢咋，唔係就Dead Air。（有冇畀佢吸引到？）佢真係幾靚仔喎，同埋佢唱歌好有魅力呀！（會唔會再合作？）想呀，今次都多謝主辦有呢個安排等我有多一個合作嘅Partner。」



至於Janice大多時間在台灣，所以已有3、4年以上未在港過聖誕，若一家人過聖誕更是遠至中學時候，所以，當一家人來到看她綵排時已經感動到想喊，而除夕被邀到曼谷出席倒數演出，若舉家到曼谷一齊迎接新年，相信都不錯。

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