【逝世15周年】何韻詩用做人態度紀念梅艷芳

歌手何韻詩在科學園舉行尾場戶外演唱會，騷後訪問時，講到之前接近失聲，她表示因壓力大、沒好好照顧自己：「好彩唱歌老師教咗我啲方法。（完騷可以休息下？）終於可以啦，我將今次稱之為係玩死自己同同事系列，因為好多功夫，仲有個市集，工作人員加埋超過一百人，成件事籌備咗半年，不過真係好開心，見大家一家大細嚟，啲攤位每日閒閒地賺緊萬幾二萬蚊，我啲觀眾消費力都幾強。」她亦謂現時做歌手不能循規蹈矩，希望可以跳出框框。



但問到今次演唱會美中不足的可是閃靈樂隊未能來港演出？ 阿詩表示：「尋日嚟咗呀！（指做直播），真係連個天都幫我哋，原本電腦死機，但最終用手機都做到，最緊要係唔好放棄，用任何方法完成到就得。」問下次可是要邀請一些懂「特異功能」的單位才能成事？她笑言：「由依家開始自己練定，唔好靠人，到時過啲內功畀人。」至於提到本月30日是師傅梅艷芳逝世15周年的日子，她表示沒有特別活動：「唔係淨係某一日紀念佢，而係用自己生活同做人態度去紀念佢，用佢嘅精神放入自己工作。（時間過得好快？）好快，托賴呢15年我都盡力做好好多嘢，希望冇失禮佢。」

----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr

