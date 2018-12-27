有洋蔥！魏如萱開P　盧凱彤遺孀代送祝福

台灣歌手魏如萱（娃娃）的兒子Louis即將雙滿月，便趁在聖誕節與同事及一眾藝人好友包括徐佳瑩（Lala）、張孝全、吳建豪等開Party，娃娃笑言：「我只是說出願望，同事們就神奇地搞定了。我每天都在家帶小孩，真的很需要出來透透氣，媽媽已經感到滿足。」她又指Lala準備了很多很好笑的氹BB物件，例如假報紙、假遙控器、永遠抽不完的面紙及分散嬰兒注意力的球等：「很開心她來，我希望能給她好孕！」



娃娃在IG上載照片並留言：「家庭式的聚會、家庭式餐點、家庭式佈（布）置還有普通到不行的話家常內容，很溫馨的聖誕節兼Louis雙滿月見面會。雖然沒辦法每個人聊很久，但是知道那種彼此都在，一起開開心心的吃吃喝喝，感覺好好。謝謝好多音樂的同事們用心幫忙，謝謝每個來的朋友，謝謝你們送給Louis的禮物，那些沒有來的朋友我也想你們，尤其想念Louis的乾媽。」據悉，Louis的乾媽就是已故歌手盧凱彤，她的遺孀余靜萍也有現身聚會，代表太太送上祝福，而一班網民也留言表示很想念「這位乾媽」。