東方日報C1：入行試水溫！李連杰索囡打孖晒

趁着佳節,不少巨星都晒心中「最愛」分享溫情!早前合作拍電影的李連杰與「宇宙最強」甄子丹齊齊放下「拳頭」,上載與子女的溫馨合照,盡顯鐵漢柔情一面!李連杰激罕晒出跟兩名索爆女兒的合照,隨即被指為女兒試水溫,鋪路入娛圈。



國際武打巨星李連杰與前亞姐冠軍利智婚後育有兩名女兒Jane與Jada,一家人樂也融融,雖然他近年受甲狀腺功能亢進症困擾,長期服藥及被拍得容貌蒼老,但聖誕佳節當前,他不介意於社交網上載跟兩名女兒的合照,見他精神奕奕,站在女兒中間笑容滿面,完全不似身體抱恙,他留言:「Wishing you a Merry Christmas from my family to yours.thankful.(我們一家祝大家聖誕快樂。感恩。)」



身形高挑 網友讚顏值高



現年18歲的Jane及16歲的Jada亭亭玉立,相中兩姊妹同樣穿上黑色連身褲,樣子甜美兼身形高挑,完全遺傳了父母的優良基因!網民看到合照後大讚顏值高,還揣測李連杰是否為女兒鋪路入行!皆因他向來對家庭事十分低調,絕少公開女兒照片。翻查其微博帳戶,他是近兩年才開始上載Jane參與慈善活動的照片,又曾透露為剛畢業的Jada親自下廚,如今突然極罕上載合照,難怪惹來她們準備出道做藝人的揣測。



其實兩姊妹絕對有條件加入娛樂圈,Jane擅長跳拉丁舞,6歲已經奪得比賽冠軍,並為學霸入讀哈佛大學,而Jada則被指遺傳利智最強美麗基因!李連杰視兩女為掌上明珠,月前接受清談節目訪問時透露,接拍電影《花木蘭》全因為兩女的一番話,Jada曾對他說:「你能為我拍這個電影?」Jane亦跟他說:「那你就為我們兩個拍!」最終他當然答允。如果她們真的選擇入行,估計李連杰今次高調晒合照,是為愛女的人氣加持。



子丹陪餅印大仔過聖誕



至於早前與李連杰合演《花》片、相識近40載的甄子丹,同樣是廿四孝爸爸,當然不忘趁聖誕於社交網上載跟子女的合照。除了跟現任太太汪詩詩所生的一對子女濟如及濟嘉慶祝聖誕外,他跟前妻所生的大仔文焯亦在場,子丹留言:「Big Yen and Little Yen's wishing everyone a Merry Christmas ! (大甄同小甄都祝大家聖誕節快樂!)」對三名子女絕不厚此薄彼。照片所見,大仔跟子丹十足餅印般。而汪詩詩則上載抱住一束紅玫瑰、站在聖誕樹前拍的照片,並開心留言:「Boxing Day快樂!喜歡收花。」看來是「愛妻號」甄子丹所贈。



