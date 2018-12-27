東方日報C1：入行試水溫！李連杰索囡打孖晒

趁着佳節，不少巨星都晒心中「最愛」分享溫情！早前合作拍電影的李連杰與「宇宙最強」甄子丹齊齊放下「拳頭」，上載與子女的溫馨合照，盡顯鐵漢柔情一面！李連杰激罕晒出跟兩名索爆女兒的合照，隨即被指為女兒試水溫，鋪路入娛圈。



國際武打巨星李連杰與前亞姐冠軍利智婚後育有兩名女兒Jane與Jada，一家人樂也融融，雖然他近年受甲狀腺功能亢進症困擾，長期服藥及被拍得容貌蒼老，但聖誕佳節當前，他不介意於社交網上載跟兩名女兒的合照，見他精神奕奕，站在女兒中間笑容滿面，完全不似身體抱恙，他留言：「Wishing you a Merry Christmas from my family to yours.thankful.（我們一家祝大家聖誕快樂。感恩。）」



身形高挑 網友讚顏值高



現年18歲的Jane及16歲的Jada亭亭玉立，相中兩姊妹同樣穿上黑色連身褲，樣子甜美兼身形高挑，完全遺傳了父母的優良基因！網民看到合照後大讚顏值高，還揣測李連杰是否為女兒鋪路入行！皆因他向來對家庭事十分低調，絕少公開女兒照片。翻查其微博帳戶，他是近兩年才開始上載Jane參與慈善活動的照片，又曾透露為剛畢業的Jada親自下廚，如今突然極罕上載合照，難怪惹來她們準備出道做藝人的揣測。



其實兩姊妹絕對有條件加入娛樂圈，Jane擅長跳拉丁舞，6歲已經奪得比賽冠軍，並為學霸入讀哈佛大學，而Jada則被指遺傳利智最強美麗基因！李連杰視兩女為掌上明珠，月前接受清談節目訪問時透露，接拍電影《花木蘭》全因為兩女的一番話，Jada曾對他說：「你能為我拍這個電影？」Jane亦跟他說：「那你就為我們兩個拍！」最終他當然答允。如果她們真的選擇入行，估計李連杰今次高調晒合照，是為愛女的人氣加持。



子丹陪餅印大仔過聖誕



至於早前與李連杰合演《花》片、相識近40載的甄子丹，同樣是廿四孝爸爸，當然不忘趁聖誕於社交網上載跟子女的合照。除了跟現任太太汪詩詩所生的一對子女濟如及濟嘉慶祝聖誕外，他跟前妻所生的大仔文焯亦在場，子丹留言：「Big Yen and Little Yen's wishing everyone a Merry Christmas ！ （大甄同小甄都祝大家聖誕節快樂！）」對三名子女絕不厚此薄彼。照片所見，大仔跟子丹十足餅印般。而汪詩詩則上載抱住一束紅玫瑰、站在聖誕樹前拍的照片，並開心留言：「Boxing Day快樂！喜歡收花。」看來是「愛妻號」甄子丹所贈。



更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

http://orientaldaily.on.cc/

