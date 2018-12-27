20周年爆彩蛋　陳綺貞台北車站谷歌罰百五

台灣歌手陳綺貞出道20周年，與網上音樂平台推出特別企劃《Cheer20綺貞日》，她嚴選20小時音樂，從27日凌晨4時播放到晚上12時，晚上9時更會現身直播節目，回答歌迷即時提問。



節目第一個彩蛋是「陳綺貞出道第一場演出活動照」，當初的唱片公司認為陳綺貞的聲音屬於城市，於是選擇到最多人的地方發片，讓她站在台北車站最正中的天橋拿着結他演唱，結果造成交通大阻塞，被警察開了台幣600元（約152港元）的阻礙交通罰單，才唱了幾首歌，就被迫停止演出。



第二個彩蛋是「『時間的歌』聲音採集計劃」，2013年陳綺貞歷時半年走訪台灣與世界各地錄製匯集而成：「錄音場景的改變，就像在捕捉聲音不同的生命力，濕度的不同、情緒的變化，都會造成不同的錄音成果，我很喜歡品味這樣的變化。」



第三個彩蛋為「觀察者四部曲」創作計劃，以一些關於孤獨的歌揭開序幕，觀察人生百態，期待用創作卸下世代的傷害、孤獨與療愈。



第四個彩蛋是最新專輯中《她說》這首歌收錄過程的幕後花絮，陳綺貞說：「回想起過去青澀的自己，在高中時的宿舍，因為晚上睡不着，就戴耳機聽歌，想像以後會不會做音樂，當時我覺得不管長大要做甚麼，我一定要做跟音樂有關的事情。」