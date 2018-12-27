【慘情歌王】幸福陳柏宇開騷唱到唔記得妻女

歌手陳柏宇（Jason）昨晚喺Star Hall舉行尾場演唱會，照舊邀得好友Donald做嘉賓，期間更邀得三對情侶上台玩遊戲，Jason邊清唱，情侶們做出相應動作，最終兩位男士扮演嘅假情侶，因為演技精湛因而勝出，拎走大獎。



歌迷唔願走



而演唱會尾聲，Jason唱出《後排慶功宴》後Encore，話啱啱出道前唱慘情歌多，依家再唱覺得好似冇進步咁，他說：「你哋都知我依家都生活好開心，開心嘅歌係唱畀太太同個女。」及後Jason唱《I Miss You》時睇住歌詞都唱錯。最後Jason話唱完《沒有你，我甚麼都不是》後，演唱會就完結，叫一班歌迷聽完後，要起立並講「Goodbye Sir」離場，點知歌迷聽完唔肯走，仲大叫Encore，令Jason笑言大家冇信用：「咁你哋唔好坐低，我真係唱多一首，唱完之後你哋迅速要離開。」最終唱出《尊嚴》，演唱會終在晚上11時15分結束。



太太囡囡後台打氣



完騷後Jason接受訪問，問到係咪想開多幾場？他說：「都想繼續唱，今次唱太多人嘅歌，亦有唱出自己嘅Side track（非主打歌）。（見你唱錯歌詞。）咁實有，因為好遲先Lock實個Rundown，因為要喺社交網問粉絲，叫佢哋投票唱咩歌。」佢又透露太太符曉薇同女兒Abigail都有嚟，問到會唔會反而變得緊張？他說：「冇緊張，好興奮，其實之後我都掛住唱唔記得佢哋。（咁講要跪玻璃！）咁我喺台上又冇理由掛住後台嘛。（囡囡有冇咩反應？）佢都係醒下瞓下。」



喪做冇得抖



講到太太符曉薇話Abigail唔肯飲奶搞到瘦晒，佢話冇咁嚴重：「今朝陪月姨姨嚟同佢磅重，都有成十磅，之前得九點幾磅，辛苦太太要再努力。」又話演唱會後都係咗請兩日假，今日朋友結婚要幫手做兄弟，再加上臨近頒獎典禮，所以都唔會休息太多。問到會唔會再喺紅館開演唱會，佢話未知：「下年都唔會開騷，但都係得個諗字，如果要開都想細細地，開多幾場。」

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