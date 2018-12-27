做經理人壓力大　楊穎妍教點避行冤枉路

靈異節目主持兼藝人楊穎妍（Icy）仲做埋經理，佢坦言做咗經理人後壓力大咗好多，自己除咗每日要開三、四小時直播之餘，又要跑台睇旗下主播嘅表現：「希望佢哋嘅粉絲多過自己！做過咁多年藝人，將自己經驗教佢哋，唔使佢哋走咁多冤枉路。由髮型、妝容，到衣着禮儀、談吐都有教佢哋。」主播們亦表示能跟Icy工作學到好多嘢，除咗主播工作外，有好多電影及廣告工作機會。



Icy早前為旗下主播舉行粉絲聚會，出席主播包括賴美君（Kimi）、Money、Nichole Tong、龜龜（Kashing）、徐志雄（Kelvin）及秋菊（Eva），各人都多材多藝，好似Nichole Tong除咗係專欄作家外，亦係獲獎無數嘅塗鴉大師，平時開班教人嘅佢，同龜龜嚟個Crossover，即場表演塗鴉噴畫送畀粉絲。而龜龜除咗係音樂兼煮食達人之外，興趣畫油畫嘅佢亦將油畫送畀粉絲，齊齊送D.I.Y.作品！









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