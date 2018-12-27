靚仔廚神傳客串《星戰9》飾演白兵。

繼英國著名唱作男歌手Ed Sheeran被爆於《星球大戰 9》（Star Wars Episode 9）中客串白兵（Stormtrooper）之後，日前再傳有「靚仔廚神」之稱的英國名廚奧利弗（Jamie Oliver）亦會於新一集中客串白兵！



據知係43歲的奧利弗於2015年上載佢以白兵打扮送兩名囡囡返學後就獲邀飾演白兵一角，而同一年佢亦穿上白兵制服為兒子慶生。有知情人士指奧利弗之前在Pinewood電影廠與其他飾演白兵的演員一同為角色受訓。知情者說：「佢（奧利弗）好認真因為係佢美夢成真，但佢要保密。」



除了奧利弗之外，007丹尼爾格力（Daniel Craig）、威廉王子（Prince William）及哈利王子（Prince Harry）、西蒙柏奇（Simon Pegg）與Tom Hardy都被爆於上兩集《原力覺醒》及《最後絕地武士》中秘密飾演白兵。

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