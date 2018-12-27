【大事回顧悲情篇】藍潔瑛盧凱彤別塵世

人有悲歡離合，今年有不少演藝界朋友逝世，當中有不同年代，包括藍潔瑛、年輕歌手盧凱彤及60年代邵氏花旦李菁等，每位背後都有箇中悲情及辛酸史，令人感到既惋惜又心痛。



最心酸



藍潔瑛 紅顏薄命

有「靚絕五台山」美譽的藝人藍潔瑛，11月3日於獨居的赤柱公屋倒斃，終年55歲。憑樣貌清純、秀麗，當年20歲的她便獲力捧，影視雙棲發展，星途一片光明，奈何經歷至親離世、情傷，甚至自爆遭「影壇大哥」性侵而曾經自殺，精神恍惚行徑異常，最後靠綜援度日。據街坊指有影迷每日給她送飯，死前腳部浮腫，健康明顯出現問題，死後因未及發現，居所更發出屍臭，令人心酸。



盧凱彤 躁鬱輕生

與躁鬱症搏鬥多年的年輕歌手盧凱彤（Ellen），8月5日在其跑馬地寓所墮樓身亡，終年32歲。其遺孀余靜萍（小余）及知己林二汶深受打擊，Ellen的雙親送黑頭人更是淒涼。有指她生前受躁鬱症困擾，有段時間經常於家中喊。



李菁 夢中離世

60年代紅極一時的邵氏花旦李菁，2月22日被發現於寓所暴斃多日，享年69歲。消防員破門入屋時發現其屍身已腐爛，由昔日好友邵音音、馬海倫協助辦理身後事。李菁是60年代「亞洲影后」，紅透半邊天的她當年獲邵逸夫力捧。李菁曾做過「通波仔」手術，又做過乳癌手術，最終於睡夢中離世。



岳華 異鄉長眠

多位前輩相繼離去，另一於60年代紅極一時的邵氏小生岳華，10月20日在加拿大與世長辭，享年76歲，其喪禮在溫哥華舉行，妻子恬妮及女兒打點一切。



林燕妮 不敵癌魔

「香江才女」林燕妮亦因肺癌離世，享年75歲。曾與黃霑有14年情的她於2016年患上肺癌，接受化療及電療，但最終不敵癌魔。



吳君麗 名伶病逝

另外，1974年加入影壇的電影女星鄺美寶及粵劇名伶吳君麗亦於9月相繼因病逝世。





最驚險 余德丞昏迷



無綫男神余德丞8月時踢波後突然暈倒昏迷，更一度心臟停頓，被送入深切治療部，情況危殆！其母一直守候身邊，幸而奇迹出現，他最終甦醒過來，休息約一個月後便出院。現時他已不時出席活動，慢慢活躍起來。



最轟動 高雲翔被捕



內地男星高雲翔3月時在澳洲悉尼涉性侵被捕，警方證詞指受害人被迫在酒店房間進行口交及性交。面對七項控罪的他被拘禁95天才獲准保釋，期間必須遵守交出護照及佩戴電子監控設備等條件。有傳他的情況並不樂觀，甚至可能被判處終身監禁。



最肉赤 張雨綺家暴



內地女星張雨綺被爆中秋節晚上與富商前夫袁巴元爆出家暴，有指她於家中持生果刀劃傷男方背部，傷口達一厘米，報警收場，翌日透過經理人宣布離婚，連愛巢豪宅思南公館亦放租。不過，兩人早前忽然翹手行街狀甚親密，更傳出復合。



最昂貴 重罰冰冰



內地女星范冰冰被踢爆以「陰陽合同」逃稅，引起內地稅務機關嚴打內地娛圈逃稅之風。她被追繳逾10億港元欠稅連罰款，當局指若在期限內繳清，便不予追究刑事責任。「神隱」133天的她終在微博發道歉信，表示深感羞愧、內疚，承認喪失自我約束以致違法。



最催淚 洪湯分手



歌手洪卓立與湯怡拍拖11年，期間男方因肺積水復發入院，女方亦一直不離不棄。康復後的他在事業上沒太大起色，但仍然愛得甜蜜，想不到11月竟宣布分手！傷心不已的他不忍前度受盡千夫所指，獨力在活動上含淚回應各項傳聞及力撐湯怡。



最抵打 黃子恆食粉絲



藝人黃子恆被爆兩度「食」內地女粉絲後失蹤，女方更自稱懷有4個月身孕。他受訪時坦承兩人曾發生一次性行為，但堅稱有戴避孕套，甚至願意驗DNA！其後，35E歌手迪子踢爆他四度「約炮」玩「人魔大戰」，直斥他連「撳鐘仔」錢都要慳！





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