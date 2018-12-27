《復仇者聯盟3》雄霸2018年中港票房

仲有幾日2018年就完結，今年香港票房又係漫威（Marvel）超級英雄電影的天下！超級晒冷大作《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）以1.6億港元票房稱冠。



除了《復》之外，兩部漫威超英片《黑豹》（Black Panther）及《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）都打入全年十大票房第4及第6位。此外，二十世紀霍士的超英大片《死侍2》（Deadpool 2）的票房成績都好勁排第7位。而十大票房中僅得韓片《與神同行:終極審判》為非荷里活片，《與》以4,308萬港元打入今年最高票房第9位。



至於中國內地方面，亦以《復仇者3》為今年內地非華語片最高票房No.1！該片於內地累積票房高達28億港元。而僅次於《復》就是索尼超級奸雄大片《毒魔》（Venom），影片以2.1億港元排第7位。

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