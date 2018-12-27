離地10米高！畏高張晉焗住變「飛人」

由袁和平（八爺）執導，藝人張晉、楊紫瓊、鄭嘉穎、周秀娜等主演的電影《葉問外傳：張天志》口碑不錯，上映一星期收逾760萬港元，觀眾對於張晉在招牌街打鬥的一幕印象深刻，原來為設計到每場動作各具特色，八爺不單要演員在地面打鬥，更利用場景設計動作，要張晉在10米高的霓虹燈上跳躍打鬥。



拍攝招牌街戲份的個多月前，八爺和劇組已開始準備，務求不用CG，採取全實景拍攝。「空中飛人」張晉本身畏高，他直言跟八爺坦白交代時，卻被八爺反問怕甚麼？結果惟有頂硬上，張晉說：「這場戲一共有三組、十幾人一齊拉威吔，動作配合威哋比沒有威哋更難，有時候不夠力，跳不到準確位就會擦損，雖然困難重重，但能夠完成都非常有滿足感。」



一分鐘畫面拍足兩日



另外，張晉和楊紫瓊在酒吧內推酒杯的兩手比試亦令觀眾嘆為觀止，這幕不到一分鐘的畫面足足拍了兩天。八爺指這場戲是講述張晉和楊紫瓊初次碰面，希望透過兩人將酒杯互相推拉，同時滴酒不灑的過程把功夫底蘊表現出來：「不想只有對白，所以借用酒吧場景去設計這場動作。」楊紫瓊亦表示這場比試是柔和點，自己在試探張晉，並不是真的想和他對打。