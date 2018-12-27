廖碧兒電影試鏡耍真刀：勁驚飛去攝影師度

藝人廖碧兒（Bernice）及陳安立（Brian）有份參演ViuTV劇集《做演藝嘅》，Brian飾演當紅小鮮肉刑俊，Bernice則飾演其經理人，劇情講到Brian試鏡時被要求與狗狗公仔舌吻，Bernice要為Brian解圍！Bernice表示自己近年都是演比較認真的角色，已經有一段時間沒有演像《做演藝嘅》般的輕鬆喜劇，所以她拍攝時亦感到有壓力，怕演得不夠搞笑。她又透露未曾遇過劇中那類無理要求，但印象最深刻是一次外國電影的試鏡：「外國人可能覺得係中國人就一定識功夫，所以佢哋試鏡都畀把真刀我耍，當時我好驚會甩手，唔小心將把刀飛落去攝影師度！」



陳安立趁機偷師



劇中飾演經理人的Bernice笑言現實中常常自薦當姐姐及弟弟仔女的經理人，更趁機推薦他們當童星：「如果你哋有咩job要童星可以搵佢哋，佢哋真係好可愛！」Brian首次與Bernice以演員身份合作，感到既興奮又緊張，又表示要向Bernice偷師：「今日有一場戲嘅劇本臨時改咗，Bernice用好短時間就重新背過對白，真係好犀利。」



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