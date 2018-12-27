為靚瑞士試新嘢　寧靜每星期面上打900針

46歲內地女星寧靜接受台灣的大S（徐熙媛）主持的美容節目訪問，坦言在護膚方面曾花掉了很多冤枉錢。大S問：「有沒有在護膚的道路上踩過甚麼陷阱？」她坦言曾經在瑞士注射過一種維生素的針，是一種高科技的美容方法，有指該針打了之後會令皮膚質素變好和變白。



由於寧靜之前未有接觸過同類型注射，美容師建議她可以一次打兩針。她億述打針前醫生在她臉上畫滿密密麻麻的格仔，為準備打針的位置：「結果這兩針就在臉上大概戳了有900針吧！」即時令大S嘩然：「900針！」其後醫生向她解釋原來這叫做「兩針」，其實真正意思是「兩針的劑量」。寧靜以為這900針可以保持一年，但醫生告訴她是需要一星期打一次，意即她每個星期都要打900針。



寧靜曾經拍攝過無數大片，《我很醜，可是我很溫柔》、《陽光燦爛的日子》、《黃河絕戀》和《紅河谷》等作品都廣為人知。而最令她和大家難忘的是演出電影《新上海灘》，她飾女主角馮程程，與已故巨星張國榮的一場激烈接吻親熱戲，可謂蕩氣迴腸！