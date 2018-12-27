【險判死刑】男友講錯嘢　馮盈盈激到O嘴

前港姐冠軍馮盈盈言行大膽，講嘢出位夠貼地，因此備受網民熱捧。由佢同「十優港姐」麥明詩、藝人陸浩明（6號）主持嘅清談節目《#後生仔傾吓偈》，每集話題都貼近年輕一代，而馮盈盈經常喺節目中提及男友，就算唔識佢哋，都知道佢哋平時點樣相處。



最新一集主題講到最難忘嘅聖誕節，馮盈盈即場打畀男友「寶寶」嚟個情侶了解大測試，首次以聲音現身做嘉賓嘅「寶寶」，差啲被「女皇女友」馮盈盈判死刑！事緣「寶寶」被問到收過女友咩特別嘅聖誕禮物時，馮盈盈已經預先警告佢要小心講嘢，點知「寶寶」竟然話：「我有收過你嘅聖誕禮物？」激到馮盈盈擘大個口得個窿，認真搞笑！



之後馮盈盈嚟個大反擊，開啓可憐mode博同情，踢爆男友嫌棄自己送嘅心意卡：「我唔係鍾意寫千字文嘅人，以為有張卡同禮物好夠。點知有次鬧交，佢拎起張卡話：『你睇吓你張卡幾Hea！我以前個ex寫成篇文！』所以我發誓唔會再送卡。」雖然隱約聽到「寶寶」辯護話冇咁講，不過呢round絕對係馮盈盈勝出！唔少網民話鍾意馮盈盈呢種真性情嘅女仔，仲話好期待「寶寶」露面上節目添。



網民有話兒：

rxxx_a：寶寶都幾大鑊😂😂咁都唔記得😂😂…﻿

Hxx xxm：盈盈好惡😂😂😂﻿

hoxxxxg xxn：ayan會唔會上節目😂﻿

Zox Yxxxx：麥明詩兜得靚喎