台灣型男王陽明與老婆蔡詩芸婚後一直非常恩愛,不時喺社交網站晒出甜蜜合照,閃到網民戴超兼話要「慎入」!呢日佢哋又晒相放閃,原來二人唔經唔覺就結婚3周年,王陽明冧爆留言:「3年了,結婚三週(周)年了,感覺好像第一天一樣,我會永遠愛你。3 years. Happy Anniversary @dizzydizzo Still feels like the first day. I will love you always and forever.」而老婆蔡詩芸亦晒出多張兩公婆旅行嘅合照,並留言:「I love you more than I can ever put into words,Happy 3rd Anniversary to my everything(我對你的愛難以用言語形容,3周年快樂,你是我生命的一切。)」咁樣互冧法,難怪網民話睇到眼冤呀!