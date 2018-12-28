撻馬國超級富二代！蔚雨芯隨時做千億新抱

擁有32D豪乳身材的蔚雨芯（Rainky）自小愛唱歌跳舞，之後入行做歌手，最近拍埋劇，更憑正在播映的電視劇《救妻同學會》人氣急升。感情方面，女神一向三緘其口，原來已覓得鑽石級筍盤，據知她的馬來西亞籍男友姓鄭，年約30歲，家族擁有逾資產千億，鄭父更獲封「丹斯里」銜頭，地位顯赫！



坐頭等飛機又有豪宅住



Rainky的男友不但家族有財有勢，對女友更如公主般呵護備至，他擔心女友由香港飛馬國拍拖要坐約4小時機程太辛苦，每次必安排頭等機位，其關愛更伸延到香港，有豪宅供女友，更設專車接送，令她未過門已盡享闊太生活！如此萬千寵愛，頓時身嬌玉貴，Rainky日前只是外出買咖啡，都着到身光頸靚，又有司機接送，揀完飲品後付款，見她打開銀包即金光閃閃，皆因塞滿大大疊金牛。雖然生活富貴，但日前她與好友朱晨麗卻齊齊逼港鐵，展現貼地一面。



東網聯絡上Rainky，問是否結交富貴男友，她說：「朋友之嘛，我有好多朋友嘅，係成班朋友都識嘅。」對於得兩日假期，都會飛馬來西亞爭取時間拍拖，她解釋：「做嘢啫，咁馬來西亞有好多朋友。」有指男友由莊思敏介紹認識，她則說：「唔係喇，識咗好耐，係朋友嘅朋友。」不過，她直認有顆恨嫁的心，至於大有機會做千億新抱，她卻說以事業為重：「拍戲唱歌係我細細個嘅夢想，自己建立嘅嘢唔想就咁摧毁咗。」



畀公司雪藏？



愛情得意，事業卻遇阻滯，Rainky被傳因工作態度欠佳，遭公司「雪藏」，更要寫「悔過書」認錯，對此她連聲否認：「我做錯咩？」她稱只是公司有些微變動，其音樂工作才暫停，還說：「呢個都係自己要求，如果雪咗就唔會拍劇啦。」又覺得負面傳聞是有人刻意中傷，強調和公司有商有量，覺得和合作夥伴保持空間才可以維持良好關係，面對流言她只當耳邊風！