自卑成就史丹福媽媽！陳美齡開騷：我愛香港

藝人陳美齡在伊館舉行講唱會，獲姐姐陳曦齡、毛舜筠及女兒、陳志雲到場支持。她以天使裝出場，與小朋友獻唱《世界真細小》，之後與大家打招呼：「30幾年冇喺香港開演唱會，係講唱會至真，我14歲開始喺香港唱歌，出年就唱咗50年，大家唔好計數，一計就知我幾多歲。」



分享童年經歷



3個兒子都考入史丹福大學的她又分享育兒心得：「培養佢哋有自我肯定能力，要接受自己，唔好同人比較。」她分享自身經歷，從小自我肯定能力低，6兄弟姊妹中排第4，親戚總愛把她與兩個家姐比較：「大家姐（陳依齡）個樣好優秀，二家姐（陳曦齡）讀書就好優秀，每次聽到人比較媽媽就會同人道歉，話佗緊我時因為家境唔好食得唔好，所以我一直冇自信心。」直至中學一次做義工改變了她的人生：「嗰次探訪殘障小朋友，雖然佢哋冇手冇腳，但好記得佢哋用聲音歡迎我，人生自此改變，令我知道其實我係好幸福嘅小朋友，身在福中不知福，點解要同人比較，所以父母要珍惜小朋友嘅生命。」



做歌手經歷迷惘



她又分享當年去日本唱歌的往事，當年爸爸要求她讀書平均分高過80分才能去日本：「最後我會考考咗3優4良，所以父母要放手畀小朋友去發掏潛能。」她亦謂要教小朋友身份認同，坦言自己廿幾歲曾經歷迷惘期：「好早出道，之後去咗加拿大讀兒童心理學，畢業後本來想再讀書，但恰逢爸爸去世，媽媽叫我結婚前繼續唱住歌先，所以我就番嚟唱歌，但好迷惘，直至當時返咗媽媽鄉下，嗰度嘅小朋友竟然識唱我嘅《歸來的燕子》，我好感動，原來做歌手可以將人與人嘅心連起，所以嗰次令我搵番自己。」



家人撐場好感動



期間陳美齡與現場觀眾玩遊戲，其中有遠道從日本來的粉絲到場。尾聲時兩個囝囝、家姐陳曦齡上台，表示：「我愛香港」，陳美齡與他們攬攬，感動到眼濕濕。她表示雖然之前有段長時間不在香港，但很愛香港，現時會長住香港，接着唱出《香港香港》，講唱會圓滿結束。

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