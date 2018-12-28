曾患癌影響把聲　陳美齡感恩63歲可以開騷

藝人陳美齡在伊館舉行講唱會，講到二子及三子上台支持，她表示：「係呀，真係好開心，專登喺美國飛返嚟為媽咪打氣，今朝都陪住我。（唔叫埋佢哋唱歌？ ）佢哋好怕醜，所以上台都要一齊。（順便返嚟過聖誕？） 佢哋聖誕節先到，細仔仲要係聖誕嗰晚11點幾先到，喺機鐵度過聖誕。」她亦表示身在日本的老公沒有假期，而身在美國的大仔因事未能到場。



問到開完騷攰唔攰？陳美齡表示：「因為係第一場，所以都好緊張，依家就鬆咗一口氣。（今次好多台詞要講？）係呀，好多嘢講，今次形式好創新，有唱歌、傾偈、玩遊戲，本身唔知氣氛點樣，但見到大家都玩得好投入，又有fans遠道而嚟。」講到將開日場及夜場兩場，她表示：「今日做過一場，所以聽日都唔使緊張。」



講到三十幾年未在香港開騷，她表示：「係呀，真係好感動，難得嘅緣分，估唔到可以返嚟香港開騷，唔係嗰幾本書紅咗，我諗唔會有咁嘅主意，估唔到過咗60歲都仲可以咁好福氣開演唱會，真係好感恩。（會唔會好似胡楓咁唱到80歲？）唔知啊，睇吓把聲得唔得先，因為我得過癌症，做治療時唱歌好辛苦，要重新練過把聲，好彩把聲返番嚟。」



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr

