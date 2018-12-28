勁老友！阿米爾汗搵王寶強「開枱」

印度影壇巨星阿米爾汗（Aamir Khan）最近為了宣傳新片《印度暴徒》（Thugs of Hindostan）而再次來到中國，除咗出席多個宣傳活動之外，向來熱愛中國文化嘅佢日前更直播打麻將，雖然係初學者，但在旁邊中國翻譯教導下仲學識「開槓」！據知阿米爾汗嘅中國好友王寶強都有份落場打牌，並聽到同佢講：「米叔係你輸。」認真搞笑！



原來阿米爾汗同王寶強早已認識，《印》平安夜首映當晚，王寶強更扮聖誕老人現身給好友驚喜。王寶強透露早在阿米爾汗拍攝《打死不離3父女》（Dangal）時，佢已前往印度探班三日，並約定要合作拍戲。



阿米爾汗除咗學「開枱」之外，原來佢亦係香港小說迷。今年6月，佢來港宣傳《打死不離歌星夢》（Secret Superstar）時就獲香港好友送贈一套英文版《鹿鼎記》，佢日前出席記者會時表示因為太好睇唔捨得放手，佢仲話希望有機會將之拍成印度電影。在記者會上，有記者問53歲嘅佢點樣保養？阿米爾汗指要感謝母親的基因遺傳，因為母親到依家仍保持年輕美麗。而佢仲笑言自己唔做任何護膚保養：「或者唔洗面就係（美顏）秘訣！」

