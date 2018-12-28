甄澤權澳門騷　陳庭欣孖男友拉隊捧場

魔術師甄澤權（Louis）在剛過去的聖誕節到澳門演出，這亦是其世界巡迴魔術之旅的第九站。適逢聖誕佳節，觀眾都一家大細前來捧場，場面熱鬧！在100分鐘的表演時間內，Louis施展渾身解數，演出多個全新大型魔術，以及觀眾最為喜歡的街頭互動魔術，大人小朋友都看得興奮。



林盛斌大讚夠貼地



Louis這次的魔術騷，好友林盛斌（Bob）除了是其中一個投資者外，演出當日Bob更親身到場支持。完騷後Bob表示最喜歡其中一個關於澳門手信的魔術，認為Louis夠貼地，魔術貼近觀眾生活。除了Bob到場外，Louis的另一好友陳庭欣（Toby）亦有帶同男友Benny到場，當日是Benny的生日正日，但都聯同十多位朋友前來捧場，可謂畀足面！Louis表示下一場是第十站，希望有機會可以回到香港演出，目標是紅館，到時一定會帶來更多最新及最大型的魔術送給觀眾。



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