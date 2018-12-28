ASKA亞巡來港宣傳　唔去內地關范冰冰事？

日本殿堂級組合CHAGE & ASKA的60歲主音ASKA，2014年因涉毒被捕，差點歌唱事業玩完，不過，他今年9月結束4年緩刑後，已重返樂壇開騷，並決定在亞洲各地舉行《ASKA CONCERT TOUR 2019 Made in ASKA -ASIA TOUR-》巡迴演出。



亞洲巡迴演唱會定於6月份展開，為了率先與海外樂迷見面，ASKA將於1月上旬先行來港宣傳。他於1月6日晚抵港，翌日接受本地傳媒訪問，並於8日舉行記者會，正式公布亞洲演唱會的日期與地點等詳情。此外，ASKA獲台視邀請於明年除夕2月4日播映的大型音樂節目《超級巨星紅白藝能大賞》擔任特別演出嘉賓，ASKA的演出則於1月5日在台北小巨蛋進行錄影。



而ASKA在網誌提到，本來打算到內地上海或北京舉行亞洲巡唱，但因早前發生中國女星逃稅事件，外國歌手在內地開騷變得較困難，現在能否在當地開演唱會仍未知數，所以決定不會到內地宣傳，但不會放棄在內地開騷。



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