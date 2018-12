結婚3周年！胡杏兒孖老公冧豬互望骨痹晒愛

唔經唔覺,藝人胡杏兒同老公李乘德(Phil)已經結咗婚3年喇,連囝囝Brendan都已經1歲大,婚姻非常咁幸福美滿!3年以嚟佢兩個都非常恩愛,今日係佢哋嘅皮婚紀念日當然都唔例外!佢哋夫妻齊齊喺凌晨12點之後將佢哋3年前嘅結婚宴會上嘅相上載到社交網站,兩個仲互Tag咗對方添!杏兒上載嘅係佢好幸福咁望住老公;而Phil上載嘅就係佢好深情咁望住老婆,兩張相嘅角度雖然唔同,但Sweet嘅程度就一樣喇!



杏兒留言話:「Hubby, thank you for being my rock, my mentor in life, my problem solver, my entertainer, the father of my child and my lifetime partner. Happy leather anniversary! (親愛嘅老公,感謝你成為我嘅支柱、我嘅人生導師、我嘅麻煩解決者、我嘅大娛樂家、我BB嘅爸爸、我一生嘅伴侶。皮婚快樂)」

而Phil就留言:「Haven’t stopped smiling like a fool for three years now.

Happy 3rd anniversary Mrs Lee 😘(呢3年嚟都好似傻瓜一樣笑唔停,結婚3周年快樂,李太。)」仲Hashtag話時間過得好快,仲問相入面個瘦仔邊個嚟,睇嚟Phil呢3年都幸福肥咗不少年!



Phil仲打多句:「Aan Kai Sam Ngen La? See Gan Gor Det Hau Kai.」據知Phil嘅祖籍係客家,都有粉絲指出佢呢句拼音就係客家話,唔知呢句係咪Phil想同老婆講嘅甜蜜悄悄話呢?

----------------------------

東網巨星開咗ig喇,大家快啲follow啦!

https://bit.ly/2JjSVcr