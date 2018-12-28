第一人！英國跨性別軍官接丹尼爾棒演007？

英國男星丹尼爾格力（Daniel Craig）演埋新一集占士邦電影之後就會功成身退唔再演邦片，而最近《盜墓者羅拉》（Tomb Raider）男星Dominic West就提議搵跨性別人士接棒飾演占士邦！



Dominic受訪時說：「或者有個跨性別占士邦會好型。」他解釋有「跨性占士邦」念頭係來自最近與姬娜萊莉（Keira Knightley）及跨性別男星Jake Graf拍攝新片《COLETTE》時想到。他表示Jake的老婆是英國陸軍工兵上尉溫特本爾（Hannah Winterbourne），她是英國史上首名最高軍階的跨性別軍官。Dominic說：「佢係一個好靚嘅金髮女子，佢可以演占士邦。這實在係個好好嘅idea。佢哋應該有個跨性別占士邦，因為在軍中已有好多個跨性別嘅人士。佢哋好合適因為佢哋好能幹。」



溫特本爾於2010年駐紮德國時初起變性念頭，並想在當地接受跨性別手術，後來因怕別人閒言閒語而放棄。兩年後於阿富汗服役後決心接受跨性別手術。今年3月，她與同是跨性別人士的英國男星Jake Graf於英國倫敦結婚。