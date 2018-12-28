驚大仔呷細佬醋！張名雅自爆抑鬱喪喊

31歲嘅前港姐張名雅（Carat）日前順產誕下第二名囝囝Milo，今日名雅以英文發文指自從佗B以嚟已喊過好幾次，原因係佢覺得自己背叛咗大仔Mario，又擔心冇乜時間陪大仔，一諗到呢度，眼淚就流唔停。



名雅分享謂：「我曾聽過婦科醫生講有啲父母將重心傾向湊新生BB，因而忽視咗哥哥嘅故事。其中一個案例就有個七歲嘅男仔話畀父母知佢能夠照顧好自己，反而主動要求父母專心照顧BB，就咁睇，佢真係一個好識諗嘅哥哥！不過有一日，呢位小朋友忽然話畀媽咪知，佢其實好唔開心，媽咪聽完後即時淚流滿面，即使大仔當初話唔使擔心，但自己卻冇意識到湊新生BB係會傷害到大仔…當我聽完呢個古仔後，淚水就不受控咁狂標出嚟…」



名雅又表示：「大仔Mario第一次知細佬Milo仲係一個BB，當佢見到爸爸、媽媽睇住或抱住Milo時，就扭計Keep住喊，見到佢喊，我個心深深被打咗下！Baby Milo同Baby Mario，爸爸、媽媽用愛創造咗你哋兩個，我哋永遠愛你哋！相信好快，你哋兩兄弟嘅愛會隨成長而滋生❤️兄弟萬歲🙌！」



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