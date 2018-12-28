被韓電影公司相中　李日朗開新片唔再眾籌

近年躋身導演行列嘅李日朗（Don）早前憑自編自導自演電影《特區》，於亞洲電影盛事《第二屆中韓國 際電影節》獲頒電影節新人導演獎，他笑話攞獎興奮心情只維持一星期，之後就返回現實繼續工作：「當時真係好開心，覺得冇可能有獎，只可以話韓國人鍾意睇呢類型題材，好幸運之後有當地電影公司傾合作，搵我改編小說拍戲，一個月內一次過睇12本小說，就揀咗1本傾緊。」身價有上升？Don大笑話肯定冇：「可以調整（價錢），但有冇人再搵？攞獎只係開心，實質話有啲咩就未有，而價錢對我嚟講都唔係咁重要，最重要係拍到鍾意嘅嘢。」



直言香港搞眾籌唔可行



Don續指現為另一套執導的功夫片做後期製作，問到功夫片是否照辦煮碗以眾籌方式集資？他表示不是，並坦言於香港搞眾籌是不可行：「成件事好虛擬，眾籌喺外國係一個文化，流行咗一段時間，但喺香港就真係需要時間去運作。（唔試多一次？）我諗唔係我，有啲好專業嘅人都做緊呢樣嘢。」



仲未搵番被騙嘅「老婆本」



講到年中曾開記招指被女友人騙去230多萬「老婆本」一事，Don指一切都交由警察跟進，自己則每日都帶住希望等消息：「希望警察能幫到手。（之前話一鋪清袋，現時有收入生活不成問題？）好多謝身邊朋友幫手，一有嘢做就搵我，之前過半退隱生活，最近都出咗嚟好多次，所以係OK嘅。」