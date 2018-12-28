孖馬天樂搞燒烤場　林雅詩投資咗個人落去

藝人林雅詩（Grace）今日孖緋聞男友兼老闆馬天樂，到二人有份投資的3萬呎燒烤場為除夕夜舉辦的動漫Cosplay派對拍攝造型照，Grace以性感忍者打扮現身，又不時烏低身燒嘢食，大騷驕人事業線，極度吸睛！她笑話今次是做人版示範，問到屆時可會有更性感的Cosplay打扮？Grace續大笑指要再搵吓，又自爆本來有安排另一套衫，但因最近成日試菜食燒烤食品，搞到肥了3磅逼爆拉鏈：「都幾大鑊！」



有利潤就有得分



身旁的馬天樂則自爆今次投資了8位數字：「Grace都有份投資嘅。（幾多位數字？）佢自己個人就係，你明啦！有利潤佢就有得分。」聽到Grace即時甜笑，故繼續落力Sell話現場有K房，自己都經常來練歌，又透露除夕夜要連跑兩場：「完咗呢度就直接返內地出騷，好彩好近。（收穫豐富？）開心嘅。（滿意今年成績？）可以再努力啲，希望2019年多啲開心工作。」



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