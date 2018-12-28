【首談離婚鬧劇】黃奕：我嫁錯兩個渣男

俗語話男最怕入錯行，女最慘嫁錯郎！曾經是趙薇接班人的內地女星黃奕在姻緣路上確實十分崎嶇，嫁錯一個男人，基本上生活就算毀了，她更不幸，錯嫁過兩個！對於那兩段轟烈的離婚大戰，她一直保持沉默，真至最近才開腔盡吐心中情，首談兩段失敗的婚姻。



黃奕說：「當時鋪天蓋地的負面新聞，讓我的內心感到極度害怕和恐慌，我所有的工作都被叫停，廣告商紛紛前來要求我索賠……」那段時間，黃奕不敢出門、不敢上網、不敢看手機、不敢和朋友聯絡，每晚失眠，屋內地板留下自己脫掉的頭髮，人生一直摸不到底的谷底：「嫁錯人到底有多傷？看看從前的黃奕，就一目了然。」她在內地節目《超級演說家》上說出當時的感受…我見猶憐！



2009年，黃奕嫁旅美金融人士、對沖基金CEO姜凱，兩人相識41天閃婚。離婚原因，有傳是姜凱破產，黃奕發現自己被騙……



上有高堂下有女兒



2012年11月26日，黃奕承認上海富二代黃毅清，翌年1月19日，她在美國洛杉磯誕下女兒黃芊玲（Alice）。但女兒未到兩歲二人就感情生變，並且開始了漫長的隔空互撕。被家暴、被爆出軌、被泄露私密照片，黃奕公眾形象遭到毀滅性打擊，事業停滯，令她苦不堪言。當時爸爸對她說：「黃奕，你是想毀一時，還是想毀一輩子？」黃奕才意識到自己上有七十多歲的老父，下有嗷嗷待哺的女兒：「自己有甚麼資格談放棄呢……我嫁錯兩個渣男，難道就要賠上一輩子嗎？」



痛定思痛的她決心重新出發，演員路沒法再創以前的輝煌，她就摸索走上創業之路，可惜由於沒有經驗，公司的錢很快就燒光。



感謝殘肢男孩點醒



在最沮喪難過的時刻她得到一名叫樂樂的男孩鼓勵，他三歲時遇上車禍雙腿截肢，媽媽不堪忍受離家出走，爸爸的精神受到刺激身亡，只剩下年邁的爺爺奶奶。可他依舊笑容燦爛地面對生活，不放棄生存下去的希望。



經歷了失敗，她調整目標帶着團隊再戰江湖，黃奕說：「命運，一定是掌握在你自己手裏的。」