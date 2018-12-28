心甘命抵！李居明為蓋鳴暉蝕到入肉

粵劇名伶蓋鳴暉及堪輿大師李居明到電台受訪，兩人表示合作了八年，明年新春賀歲檔期會上演《陳三愛五娘》，蓋鳴暉表示：「年年新春都要做，呢個由初四做到初十，初十二之後就會做我『鳴芝聲劇團』嘅戲。」李居明則透露此劇之後，已經度了另一套劇與對方合作：「我哋八字好夾，仲可以合作多20年，我哋合作得好開心，冇嗌過交。」



獨特相處之道



李居明笑言會用WhatsApp試探蓋鳴暉的心情：「有套戲我想做清裝，就問吓佢有冇興趣，但佢就話做清裝要剃頭先好睇，我話可以搵頂帽遮住啲頭髮，佢就順番啲。我哋係咁相處，知佢啲脾性，要慢慢氹佢，特別係佢臨去日本旅行前幾日問佢，之後仲要教埋佢去邊度買嘢就最好，不過就唔使買埋畀佢，佢大把錢，知佢仲想買樓。」蓋鳴暉聞言即說買不到。



成本大到冇錢賺



問李居明可會送層樓給蓋鳴暉？他表示：「送咗新光畀佢囉！我蝕咗好多啊，就算出年full House都賺唔到錢，因為成本好大，每月支出都好多，但都開心嘅。」問可有意在西九文化區演出？他即說：「制度有啲問題，首先要分紅，第二因為佢哋會錄影晒我哋成套戲，覺得知識版權受到侵犯，雖然佢哋話啲戲只係作教育及非商業用途，但唔知十幾廿年後會唔會流出咗。」