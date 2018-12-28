免洪永城介紹女友　蕭正楠：都唔知呢個幾耐

最近蜜運中的藝人洪永城（Tony）昨日與蕭正楠（Edwin）、何遠東等到屯門拍攝TVB新劇《黃金有罪》，眾人以70年代打扮開工，劇中Tony及Edwin大展籃球技術，引得三位美女鄧以婷、吳沚默及李松蔓（前名李天縱）拍掌歡呼。



翠如出口老公出手



球技了得的Tony表示以前在新西蘭有代表區出賽，問到運動型女友梁諾妍可有見過他打籃球？他笑說：「未！睇咗我驚佢會再愛我多啲！」嚇得Edwin急急扮走！問到除夕可有安排慶祝活動？Edwin表示太太黃翠如提議他炮製日式火鍋：「佢講完咪又係我煮！（預埋Tony？）可以！食淨啲嘢畀佢，或者留番啲骨頭，放喺門口叫佢拎。」問Tony可會想跟女友二人世界過拍拖後第一個除夕？他表示未有想法：「都唔一定要兩個人，可以約朋友。（會出街倒數？）又唔係特別有興趣喎。」此時Edwin說：「唔好淨係帶人返屋企，要帶佢見吓呢個世界㗎嘛！」



希望佢唔好辜負人



Edwin又指戥Tony找到女友開心，並笑說：「希望佢認認真真，唔好辜負人哋時間，都好戥佢開心嘅，大時大節唔使做孤兒仔，又唔使冤住啲朋友。（佢有冇騷女友啲相？）之前冇，近期開始有，話佢女友成日跑步，好健康。」Tony即表示拍拖很低調，很少公開讚女友，Edwin再加把口笑說：「我哋都唔會刻意叫佢介紹，都唔知呢個幾耐，如果介紹完，下次見又唔係呢個就……」Tony說：「我唔反駁喇！交畀時間，真實嘅行動會搞掂呢啲謠言！」



何遠東爆分外風騷



劇中何遠東以鹹魚、冬菇及蝦米追女仔，飾演海味舖少東的他笑言若出動貴價花膠可能有效，又大爆Tony有拖拍後分外風騷：「令我羨慕又妒忌，佢搵到個咁好嘅女仔，我都鍾意運動型。（佢平時有冇講起女友？）有聽到佢講啲冧嘢，但詳情唔講喇！」



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