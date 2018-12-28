曾8個月冇工開　黃心美離巢Viu關經理人事…

ViuTV的「鎮台之寶」藝人黃心美，原來早於聖誕前已離巢，口才了得的她能操流利英語、普通話及廣東話，亦略懂日文和德文，在司儀界甚為吃香，近年底更接下不少Annual Ball及推廣活動，接Job接到手軟。據知她與前公司關係不錯，故是次屬和平分手。



心美接受東網訪問時表示：「啱啱離開咗，其實Now係我第一份正職，之後交接過咗Viu，前後加埋做咗8年半，咁多年公司畀太多嘢我，好感激，我哋係和平分手，魯生（魯庭暉）聖誕都有傳短訊畀我，金生（金廣誠）都有約食飯。今次離開，主要係因為我經理人走，我跟佢。經理人湊咗我咁多年，關係好深厚，其實咁多年嚟，我嘅主要收入都係來自外面嘅司儀工作，前公司一直好清楚我嘅想法。」



唔過無綫：怕是非多



心美直認於前公司曾有過一段冰河期，足足8個月未有工作，那段時間她瘋狂向外接工作，結果竟成為最豐收的一年。唱歌出身的她近日積極訓練歌藝，日後唱歌加做司儀，收入變雙倍計。問回復自由身後，會否考慮過無綫與妹妹黃心穎拍住上？心美稱暫時未有想過，一來怕壓力大影響甲亢病，二來怕人多是非多，希望擁有更大自由。而心穎回覆東網表示：「唔會拉攏佢做任何嘢，佢咁大個人，入行仲早過我，佢自己鍾意。接咁多司儀（工作），搵錢一定冇問題。佢覺得自由好，有咁多選擇，可以慢慢揀。」